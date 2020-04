2020, o ano do confronto!

A Covid-19 está se alastrando por vários estados brasileiros, inclusive no Acre. O crescimento é exponencial. Na hora de apertar mais o cinto com o distanciamento social, fala-se em afrouxar o controle. Abrir comércio, indústrias, serviços públicos, universidades, o shopping e até escolas. Na verdade, tudo na vida é essencial. Porém, mas essencial que “o tudo” é a própria vida.

Nossos antepassados passaram por tragédias muito piores e estamos aqui, hoje, lutando contra um vírus que veio nos lembrar o quanto somos frágeis, pobres e insignificantes. Apareceu para confrontar a ciência e testar a fé.

Está aqui para abater a arrogância, as futilidades, remover as maquiagens, tirar as máscaras e mostrar que somos todos humanos fracos e mortais. Governos, reis, exércitos, armas poderosas, inteligência…pois é, um bichinho inferior a uma ameba, está causando todo esse terror no mundo.

Quando a onda passar talvez tenhamos aprendido o valor de uma vida. Talvez, não! Voltemos a ser o que éramos antes: arrogantes, presunçosos porque temos “ciência” da ciência e um Deus em que acreditamos nos ter feito superiores a tudo na natureza. Deus também fez o vírus!

“A Bíblia nos ensina a amar o próximo e também a amar nossos inimigos provavelmente porque eles em geral são as mesmas pessoas”. (G. K. Chesterton)

. A Pandeia se alastrando e a maioria dos políticos preocupados apenas com as eleições, bem como tirar proveito eleitoral da tragédia.

. Deus está vendo!

. O presidente Bolsonaro deu um coice tão bruto quando lhe perguntaram qual a avaliação que ele afazia nesse momento, já que o número de mortos pela Covid-19 está aumentando, que até seus apoiadores mais fiéis não gostaram.

. “O que eu posso fazer, pô?! Meu nome é Messias, mas não faço milagre não”!

. O “tom” da resposta foi agressivo, virulento, figadal, entende Conceição?!

. O trabalho feito pelo presidente da Câmara, vereador Antônio Morais (PSB), vai lhe render a reeleição com segurança.

. Morais, que também é o vice-prefeito, tem ajudado bastante a prefeita Socorro Neri (PSB) a governar com tranquilidade, apesar do mar de problemas.

. Uma pessoa comentava que o lugar do Rocha é ao lado do Gladson em todos os momentos dividindo as responsabilidades pela governança.

. O PSDB só tem um caminho em 2022: caminhar de braços dados com o Gladson Cameli, qual seria a outra alternativa?

. A maioria das pessoas está diminuindo a preocupação com a covid-19 apesar dos alertas da ciência, dos hospitais lotados, das mortes e das covas abertas…

. Sem UTI’s praticamente!

. Segundo um cara das antigas, a morte não existe; ou o sujeito existe ou não existe; sei que ele não existe mais.

. Bom dia!