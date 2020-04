Zen se arrepende de ter sugerido prisão para donos de escolas

O deputado Daniel Zen (PT) disse na sessão virtual desta terça-feira, 28, que teve oportunidade de conversar com os profissionais das escolas particulares e pediu desculpas aos representantes desses estabelecimentos.

O debate é sobre as propostas de redução das mensalidades das escolas de ensino primário ou universitário durante a pandemia do Covid-19 no Acre.

Zen chegou a pedir a prisão dos donos das escolas e gerou grande polêmica. Nesta terça-feira (28) no entanto voltou atrás e pediu “sinceras desculpas” pelo ocorrido.

O deputado quer reconhecimento de alguns profissionais da Saúde, como o infectologista Thor Dantas, e a regulamentação do artigo 50 da Constituição, que prevê a Advocacia Geral da Assembleia Legislativa para que o Legislativo não fique refém da Procuradoria Geral do Estado em suas demandas relacionadas ao Direito.