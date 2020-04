Xapuri detecta o terceiro caso de coronavírus via teste rápido

Menos de 24 horas após confirmar os dois primeiros casos do novo coronavírus no município, via teste rápido, a Secretaria de Saúde de Xapuri (Semusa) informou, no começo da noite desta terça-feira, 28, a confirmação, pelo mesmo método, do terceiro caso positivo na cidade.

Os dois primeiros casos são de dois militares do Corpo de Bombeiros, residentes em Rio Branco, mas que prestam serviços no 8º Batalhão, sediado em Xapuri. Eles realizaram o teste rápido nessa segunda-feira e aguardam resultado do exame PCR pelo laboratório Charles Mérieux.

O novo caso é de uma mulher, de idade e identidade não divulgadas, que apresenta sintomas relacionados à Covid-19 há mais de 7 dias. Ela informou à equipe de saúde que não teve contato com os dois primeiros casos positivos e que antes de começar a ter os sintomas havia viajado a Rio Branco.

De acordo com o subsecretário de Saúde de Xapuri, Daniel Lima, todas as medidas referentes ao isolamento da paciente e de pessoas com quem ela teve contato já foram tomadas.

Daniel Lima explicou também o porquê de os dois primeiros casos positivos de coronavírus confirmados ontem não terem entrado nos números do boletim da Sesacre divulgados nesta terça-feira. Segundo ele, a orientação do Ministério da Saúde é para que os casos sejam notificados no local de residência dos pacientes que testaram positivo.

Assim, os casos relacionados aos dois Bombeiros foram, segundo o subsecretário, notificados em Rio Branco, local de residência de ambos. No entanto, eles constarão no boletim municipal por terem tido contato direto com pessoas de Xapuri. O caso mais recente deverá entrar na estatística da Sesacre no boletim desta quarta-feira, 29.

De acordo com o último boletim municipal, Xapuri tem 59 pessoas monitoradas, das quais 29 estão apresentando sintomas de gripe; 28 casos notificados à Sesacre, dos quais 21 foram descartados; 3 casos confirmados e 4 aguardando resultado de análise. O boletim reforça que o terceiro caso confirmado não possui relação com os dois primeiros.