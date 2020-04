Vasco e Andirá podem abandonar campeonato; prazo para desistência é nesta terça

Desde o último dia 17 de março que a bola não rola nos gramados acreanos. Por causa da pandemia, assim como em todo o país e o mundo inteiro, as competições esportivas forma suspensas.

No Acre, o campeonato estadual vivia a metade da sua disputa quando foi interrompida. Com o título do Galvez no primeiro turno, as equipes se prepararam para a disputa do segundo turno.

Ocorre que a suspensão do campeonato e a falta de uma data precisa para o retorno do campeonato torna ainda mais difícil a vida dos endividados clubes acreanos.

O presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Antônio Aquino), já garantiu que o futebol só retorna com o aval das autoridades de saúde. A previsão é que isso aconteça no mês de junho.

Com tudo isso, pelo menos duas equipes ameaçam deixar o campeonato. Vasco e Andirá declararam a possibilidade de não jogar mais o estadual. A FFAC já disse que não há punição se houver desistência, mas os clubes precisam manifestar o interesse até o final desta terça-feira, 28;

Os dois clubes alegam dificuldades financeiras para seguir na competição, mas nenhum dos dois, até o início desta terça, havia oficializado suas desistências.

Os demais clubes, Rio Branco, Atlético Acreano, Náuas, Plácido de Castro, Humaitá, Galvez e São Francisco permanecem na competição.