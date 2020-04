Procon recomenda uso de portal na internet para registro de queixas no Acre

Como meio de evitar saídas de casa e aglomerações, o Procon do Acre orienta ao uso portal consumidor.gov para reclamações de consumo no Estado.

O portal faz a intermediação entre consumidores e fornecedores. O serviço também está disponível por meio de aplicativo, onde o consumidor pode baixá-lo na App Store ou na Google Play.

“Nesta plataforma, inicialmente o consumidor deve verificar se a empresa contra qual ele quer reclamar está cadastrada no site, se sim, registra-se a queixa e o fornecedor tem até 10 dias para analisar e responder”, informa o diretor-presidente do Procon do Acre, Diego Rodrigues.

No ano passado, 99% das reclamações cadastradas foram respondidas e cerca de 81% dos problemas resolvidos.

“Reforço o pedido feito pelo governador Gladson Cameli: fiquem em casa para evitar o contágio e controlarmos a doença. Por isso, evite aglomerações e, caso precise, utilize a plataforma consumidor.gov.br para garantir seus direitos ou acione o Procon do Acre”, completou Rodrigues.

Orientações ou denúncias de preços abusivos também podem ser feitas pelos consumidores por meio dos contatos telefônicos do Procon: (68) 3223-7000, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 h, ou 151, e pelo e-mail: [email protected]