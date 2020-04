PL que pede abertura de crédito de R$ 3 milhões para Socorro Neri será votado na Câmara

Nesta terça-feira, 28, os vereadores de Rio Branco aprovaram, por unanimidade, em caráter de urgência, um requerimento que coloca em pauta nesta quarta-feira, 29, o Projeto de Lei Complementar (PLC) enviado pela prefeita Socorro Neri (PSB) que abre crédito adicional extraordinário de R$ 3 milhões que será destinado a ações de Saúde, Educação e Assistência Social, no combate à Covid-19.

Em mensagem governamental, a prefeita afirma que o referido crédito tem por objetivo “recepcionar no orçamento municipal as transferências fundo a fundo, bem como permitir a disponibilização de recursos próprios para as ações emergenciais”.

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Rio Branco, vereador Rodrigo Forneck (PT), afirmou que irá se reunir na tarde desta terça-feira, 28, com os membros da Comissão para discutir o PL enviado por Neri.

“Enquanto presidente da CCJ, estou cuidando para a matéria tramitar o mais rápido possível pois beneficiará a população nesse momento de pandemia”, afirmou.