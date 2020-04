Deputado fala em corrupção no Idaf, mas não apresenta detalhes

O deputado Neném Almeida (sem partido) segue o “chororô” acerca de suas perdas no Idaf, onde vários de seus indicados foram exonerados recentemente. Ele fez denúncias que envolvem o Fundepeq e disse que a Polícia Federal deve investigar. “Se for verdade, o Idaf é vítima”, afirmou, falando em “caixa 2” e “desvio de verba” sem no entanto apresentar detalhes.

“Há seis meses atrás eu falei de um grupo de produtores que tentam dominar o Idaf. Espero que essas denúncias de caixa 2 não sejam verdade”, disse, citando que a Polícia Federal deverá apurar o caso.

Segundo ele, enquanto o governador vem enfrentando “com honra” a pandemia do coronavírus e que outras pessoas se aproveitam para fazer coisas erradas. “Querem aproveitar este momento difícil para fazer a corrupção crescer no Estado”, completou.