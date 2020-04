MP vai intervir para baixar preço da gasolina em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo

Depois de garantir a redução do preço do litro da gasolina em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, o Ministério Público do Acre agora vai atuar em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, onde o litro da gasolina alcança até R$ 6,50.

Além dos veículos nas cidades, a gasolina é muito usada nas embarcações, o principal meio de transporte da região, onde não há estradas.

Em Marechal Thaumaturgo o litro da gasolina custava R$ 6,70 até essa segunda, 27. Hoje sai por R$ 6,10, uma redução de R$ 0,60 centavos. Já em Porto Walter, o litro sai por R$ 6,50.

O promotor Iverson Bueno, responsável afirma que as duas cidades são o próximo alvo da ação do Ministério Público.

Em Cruzeiro do Sul do Sul e Mâncio Lima a redução foi de 11 centavos mas o promotor quer avançar mais na diminuição dos valores, argumentando que houve várias reduções nas refinarias.

“Sabemos da dificuldade na logística pra região, mas os preços nas refinarias caíram este ano 50%, sendo que a gasolina está sendo vendida a 0,91 centavos o litro e isso não reflete nas bombas dos postos de combustíveis. Quando as refinarias anunciam aumento, por exemplo, de 0,10 centavos imediatamente os postos aumentam no mesmo patamar, o que infelizmente não ocorre na mesma proporção quando se trata de redução. A população sempre fica no prejuízo”, disse o promotor.