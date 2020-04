Moradores do Rosa Linda pedem socorro; escuridão facilita ação de bandidos

Quem mora ou trabalha na região do Residencial Rosa Linda convive com o medo. Além de fazer muito tempo que Rio Branco deixou de ser uma cidade considerada segura, as condições do bairro são mais propícias às ações de criminosos.

É que há escuridão e mato por todo lugar. Além de ser um bairro residencial, a região abriga diversas indústrias importantes para a geração de empregos e a economia acreana.

A classe dos vigilantes dessas empresas é uma das que mais reclama das condições do bairro. Só nessas empresas trabalham cerca de 30 vigias e vigilantes. A diferença de categoria é o usou ou não de arma de fogo.

A comunidade enumera os principais problemas do local como matagal muito alto e cerca de 40 lâmpadas de poste queimadas, o que faz com que algumas áreas do bairro seja um breu só.

Regileno Costa é vigilante no local e conta que por diversas vezes o poder público já foi procurado para resolver o problema da escuridão, mas que até agora ninguém fez nada. “A situação é precária em relação a iluminação. Já mandamos documento, mas prefeitura, Energisa e Governo só jogam a responsabilidade um para o outro e ninguém resolve”, afirma.

O vigilante conta que os assaltos são comuns no local e que se nada for feito, a comunidade vai radicalizar. “Somos pais de famílias que só queremos ter tranquilidade para nos sustentar. Tem assalto aqui toda semana. Se nada for feito, vamos se juntar aos moradores e fechar a BR-364 em breve”, conta Regilne.