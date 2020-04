Ministério da Saúde divulga que infectados por coronavírus no Acre chegam a 311

O Acre teve uma redução na média de novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Nos últimos dias, a média vinha sendo de mais de 20 pessoas.

Segundo dados do Ministério da Saúde foram atestados 10 novos casos até a tarde desta terça-feira, 28. Com isso, o Acre alcança 311 pessoas contaminadas no total.

O governo federal também já incorporou os dois novos óbitos registrados no estado tendo o coronavírus como causa, totalizando 16 mortes.

O Brasil teve recorde de mortes nas últimas 24 horas. Em apenas um dia foram 474 mortes provocadas pela doença.

O número de casos subiu para 71.886 e de mortes o total agora é de 5.017.