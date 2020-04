Mesmo com o coronavírus, PM vai realizar juramento de mais de 240 alunos soldados

Na tarde desta terça-feira, 28, às 17 horas no estacionamento do estádio Arena Acreana, a Polícia Militar promove o juramento à bandeira nacional dos 244 alunos soldados que terminaram o curso de formação, iniciado no dia 3 de junho do ano passado, e estão aptos a se tornarem um policial militar.

O curso de formação teve um total de 1.600 horas/aula (mil e seiscentas), divididas em teoria, prática e estágio supervisionado.

Mesmo o Acre vivendo a pandemia de coronavírus, o juramento à bandeira é uma exigência por força de lei (Lei Complementar nº 164 de 03 de julho de 2006 – Estatuto dos Militares Estaduais), que prevê em seus artigos 32, 33 e parágrafo único, a necessidade de que, ao ingressar nas fileiras da Corporação, seja prestado o compromisso de honra diante do Pavilhão Nacional. Sem o juramento, os alunos não podem ingressar de fato na PM.

Por causa do coronavírus, o comando da Polícia Militar informa que o evento será restrito, sem convidados, nem mesmo estarão presentes os familiares dos alunos. A PM diz ainda que vai tomar todas as medidas preventivas de segurança a assepsia das mãos com álcool 70%, o uso de máscaras por todos os presentes e a distância mínima de 4m² (quatro metros quadrados) de distanciamento social de uma pessoa para outra no dispositivo.

Além do juramento dos 244 alunos soldados, 11 policiais militares e 6 bombeiros estarão sendo promovidos ao posto de 2º Tenente em suas respectivas corporações.