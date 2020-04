Mâncio Lima tem mais um caso positivo de Covid-19 confirmado

A cidade de Mâncio Lima teve o segundo caso confirmado de Covid-19 nesta terça-feira (28). Trata-se de uma professora esposa do homem de 59 anos que, no último domingo, 26, testou positivou para a doença. Ambos foram submetidos ao teste rápido. A contraprova do casal deve sair em até cinco dias.

Para o prefeito Isaac Lima, a população deve ter consciência da importância cada vez maior do isolamento social. “Quero dizer para a população de Mâncio Lima que as luzes acenderam, e temos que nos distanciar cada vez mais uns dos outros, buscando a segurança das pessoas do nosso município”.

A secretária de Saúde Joice Gonçalves cita que o objetivo agora é quebrar a cadeia de transmissão. “Estamos mapeando todos os casos. Pedimos o isolamento social e até domiciliar de todos. Precisamos quebrar o mais rápido possível a cadeia de transmissão”, relatou.