Mailza libera R$ 3,3 milhões para hospitais e maternidades do Acre

Só em 2020 Mailza já conseguiu liberar mais de R$ 6 milhões para a Saúde do estado

A senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) anunciou nesta terça-feira, 28, que foram liberados mais R$3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) de suas emendas extra orçamentárias do Ministério da Saúde para o Acre. Os recursos que foram solicitados pela parlamentar já estão na conta do estado. Os hospitais contemplados são: as maternidades Bárbara Heliodora, em Rio Branco, com R$ 2 milhões, e Ethel Muriel Guedes, em Tarauacá, com R$ 500 mil. Para o Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, em Cruzeiro do Sul, está liberado R$ 800 mil.

De acordo com a senadora Mailza Gomes, a liberação dos recursos é mais uma conquista para os acreanos. “Estamos empenhados para minimizar os impactos da pandemia em nosso Acre. Os recursos que já estão na conta vão ajudar na saúde de nossa gente. Este ano já consegui a liberação de mais de R$6 milhões de reais, isso é trabalho de resultados”, disse a senadora Mailza Gomes.

A senadora relembrou quando esteve ano passado em todos os municípios do Acre e conheceu hospitais, maternidades e a realidade da saúde nos municípios. “Quando estive na maternidade de Tarauacá conheci o lindo trabalho de acolhimento feito pelas enfermeiras e médicas e também a necessidade de melhorias. O Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, por exemplo, vai atender municípios de toda a região. Fico muito feliz ver esses recursos liberados para a saúde pública, reforçando e melhorando o atendimento à população que depende do SUS e, principalmente, as grávidas que merecem todo o acolhimento nesse momento tão especial da vida de uma mulher que é a gravidez”, ressaltou a parlamentar.

R$ 2 milhões já foram autorizados para compra de equipamentos para profissionais de saúde

No final de março, a senadora Mailza Gomes autorizou junto à Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) que os R$ 2 milhões de emendas parlamentares individuais de sua autoria já pagos ao estado fossem usados para compra de equipamentos para os profissionais de saúde que trabalham diariamente nas ações de combate a Covid-19 no Acre. “A vida e a saúde dos profissionais que lidam diariamente com as pessoas infectadas me preocupa. Pedi ao secretário de Saúde, Alysson Bestene, que a compra de EPIs para os profissionais da saúde seja prioridade. Além da rotina pesada, os heróis da saúde necessitam estar protegidos, pois estão a linha de frente no combate à doença. Neste momento, é fundamental aumentar a proteção para enfrentar a situação”, destacou a parlamentar.