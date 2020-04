Lei desconta valores exorbitantes de PMs aposentados no Acre, denuncia deputado

O deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) criticou nesta terça-feira (28) os descontos na pensão dos militares do Acre. Ele citou valores que chegam a R$1.000,00, resultado de uma lei do Estado, que prevê desconto sobre o total do salário do PM.

“Infelizmente tiveram o salário diminuído com essa lei”, disse. Alguns deles estão em tratamento de saúde e não podem perder tanto na remuneração. Antes da nova lei, o desconto incidia sobre o valor excedente ao salário.

Cerca de 1.184 policiais militares perderam valores altos na aposentadoria, algo entre R$100 até mais R$1 mil, conforme citou o parlamentar. Bonfim irá apresentar um projeto para corrigir esse problema.