Jéssica Sales vota a favor do SESC e SENAC no Estado do Acre

Em sessão virtual da Câmara dos Deputados, nesta segunda-feira 27, a deputada Jéssica Sales (MDB) votou a favor da manutenção do orçamento do SESC e do SENAC. Durante a votação da MP (907/19) que transforma a Empresa Brasileira de Turismo (Embratur) em agência na forma de serviço autônomo, a parlamentar votou pela retirada do texto do projeto de lei de conversão do deputado Newton Cardoso Jr. (MDB-MG), que permitia o repasse de mais de R$ 300 milhões das empresas do sistema S para a nova EMBRATUR.

O destaque de retirada do texto teve o voto favorável da deputada Jéssica Sales por entender que o SESC e o SENAC junto com as demais instituições do sistema S possuem uma estrutura organizacional extremamente sólida e trabalham em prol do setor produtivo e profissional do Acre.

Sales também destacou as ações realizadas pelas instituições nas áreas de educação profissional, saúde, esporte, lazer e cidadania. “Não há justificativa para a retirada de recursos do sistema S no nosso estado para a área do turismo, que ainda é muito fraca”, disse a parlamentar.

O destaque aprovado em plenário, retirou os 4% da arrecadação do Serviço social do Comércio (Sesc) e do Serviço de Aprendizagem Comercial (Senac) que iriam para a nova EMBRATUR. “Isso provocaria um corte de cerca de R$ 300 milhões nesses serviços sociais para a sociedade acreana”, enfatizou Jéssica Sales.