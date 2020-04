Jenilson contra-ataca Gerlen Diniz e pede que governo “respeite o sindicato e os servidores da saúde”

Um projeto que nem chegou à Assembleia Legislativa foi o estopim de debates explosivos na sessão virtual desta terça-feira (28) . O deputado Jenilson Leite (PSB) disse que um projeto como esse, que cria o Instituto de Gestão de Saúde do Acre, não pode ser pautado no atual momento.

No entanto, Leite pediu que Gerlen Diniz respeite o sindicato, que fazem a luta do servidores. “Não vamos nos transformar num Bolsonaro, trazer esse discurso divisionista para o Acre”, contrapôs.

Ele disse que durante a visita realizada ao Pronto Socorro de Rio Branco encontrou até pacientes sem Covid-19 ao lado de doentes do coronavírus. “Essa realidade está impondo não só no Acre, mas no Brasil inteiro”, disse Leite.

O deputado disse que se o Governo do Estado quiser melhorar o sistema pode fazer com contratações amparadas no decreto de calamidade pública, que inclusive já está reconhecido pela Defesa Civil Nacional. “Esse decreto abre precedentes e nós precisamos terceirizar para fazer atrativos”, afirmou Jenilson Leite, que é médico infectologista.