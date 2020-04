Governo reforça que interrupção do abastecimento de água pelo Depasa está proibida

Por meio de uma nota pública emitida pelo governo do Acre, o estado reforçou que o Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) segue proibido de promover a interrupção de serviços de abastecimento de água. A proibição se dá em razão da situação de emergência e do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia causada pela Covid-19.

Conforme determinado pelo governo, e estabelecido no Artigo 1º do Decreto nº 5552, de 24 de março de 2020, o corte é um empecilho para a adoção da recomendação básica de manter os cuidados com a higienização como forma de conter a proliferação do novo coronavírus.

O Depasa lembra que embora haja suspensão do corte, o pagamento da conta em dia contribui para a manutenção do sistema e dos serviços disponibilizados aos usuários do sistema de abastecimento.