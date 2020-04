Gerlen crítica sindicato da saúde por criar pânico em servidores

O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerlen Diniz (Progressistas), criticou o sindicato dos trabalhadores da Saúde por estar “criando pânico”, pois o projeto de lei que supostamente terceiriza a saúde sequer chegou à Assembleia Legislativa.

Diniz se refere ao projeto que cria o Instituto de Saúde do Acre e pode promover uma terceirização completa no sistema de saúde pública do Estado. “Falta de responsabilidade”, condenou Gerlen, reafirmando que esse projeto se chegar à Aleac será exaustivamente debatido pelos deputados.