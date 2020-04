Exportações do Acre para Ásia crescem 45% em 2020

No primeiro trimestre de 2020, mesmo com 13% a menos, as exportações acreanas, tendo como destino a América do Sul, mantiveram a liderança daquele bloco econômico, quando comparadas com o mesmo período de 2019.

Analisando-se os mesmos períodos, verifica-se um crescimento das exportações acreanas para a Ásia (45,8%) e para a Europa (11,6%).

Os dados foram trabalhados pela equipe técnica do Observatório do Fórum Permanente de Desenvolvimento do Acre e não avalia o impacto do coronavírus nesse segmento.