Em Cruzeiro do Sul, três pessoas já estão curadas do coronavírus

O casal Alberto Coelho Filho e Márcia Lima e o filho deles, Arthur Gabriel, que tiveram coronavírus, estão curados da doença. A informação foi dada pelo prefeito Ilderlei Cordeiro.

Outras duas pessoas se recuperam da doença, sendo que uma está internada.

Outra preocupação agora é pela confirmação do primeiro caso em Mâncio Lima, localizado há 36 km de Cruzeiro do Sul. “Estamos fazendo todo o rastreamento do contato que essa pessoa teve aqui em Cruzeiro do Sul”, cita Ilderlei.

A família foi o primeiro caso de Covid-19 em Cruzeiro do Sul, infectados a partir de uma viagem de Márcia Lima à Minas Gerais.

Cruzeiro do Sul segue com 5 casos confirmados (dos quais 3 estão curados) e 10 em análise de acordo com boletim desta segunda-feira, 27, da SESACRE.