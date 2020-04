Detran começa a atender presencialmente com agendamento prévio em Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) começou nesta terça-feira, 28, os atendimentos presenciais na sede do órgão. Porém, esses atendimentos só são realizados mediante agendamento prévio que deve ser feito no site www.detran.ac.gov.br. O usuário deverá levar o comprovante de agendamento impresso para receber os serviços. Para cada serviço solicitado deverá ser feito um novo agendamento.

Os serviços ofertados de forma presencial ocorrem às terças e quintas-feiras, de 7h às 13h, na Unidade do Detran Veículos, localizada na Av. Nações Unidas, 2710, e na Unidade de Vistoria, localizada na Travessa Caramuru,113, próxima ao 7º BEC, em Rio Branco.

São oferecidos serviços de segunda via de CRV, transferência de propriedade e vistoria veicular. Conforme publicado pela Agência de Notícias do Acre, só entrará nas dependências do órgão quem estiver usando máscara de proteção.