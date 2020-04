Coronavírus é responsável por mais uma morte no Pronto-Socorro de Rio Branco

Aumentou para 15, no mínimo, o número de mortos por coronavírus no Acre. A imprecisão é que nem a Secretaria de Saúde soube informar ainda se é um ou dois o número de vítimas da doença nas últimas horas.

O que se sabe é que um paciente, identificado como Denis Lopes, que estava internado no PS acabou vindo à óbito na madrugada desta terça-feira, 28.

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde existem 301 casos confirmados da doença no Acre, com 8 pessoas internadas na UTI do pronto-socorro e outras 19 em enfermarias.