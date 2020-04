Consumo de cerveja, carne e refrigerante cresce no Acre em meio à pandemia do coronavírus

Uma planilha de vendas do tipo varejo de uma rede de comércio e distribuidora de alimentos enviada ao ac24horas aponta que, em meio à pandemia do novo coronavírus, o decreto de isolamento social fez com que o acreano aumentasse ou mantivessem o consumo em excesso de ao menos 10 diferentes itens, tais como: cerveja, carne bovina e refrigerante. Com base na tabela, não se pode descartar que o tradicional churrasco de domingo agora pode acontecer mais de uma vez na semana em algumas famílias.

Na lista dos 10 itens mais vendidos no período de 23 de março de 2020 a 23 de abril pela rede varejista pesquisada, consta: pão francês, carne bovina (bisteca), cerveja devassa, cesta básica pequena, carne bovina (coxão mole), tomate kg, refrigerante Coca-Cola, alho, carne bovina (moída) e ovo branco (30 unidades).

O presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa), Celestino Bento, diz que o aumento do consumo de alguns produtos registrados no Acre, como os de limpeza, é o que “reflete muito mais o comportamento do consumidor dos grandes centros”. Nessa categoria, cresceram as vendas, inevitavelmente, de álcool em gel, álcool líquido, água sanitária e papel toalha.

No quesito bebidas, a cerveja aparece entre o topo em todas as planilhas de consumo como um dos produtos que mais aumentou o número de vendas, apesar de “ter tido uma queda drástica em março”, explica Bento.

Na parte de alimento, a carne bovina, ovos e pães também se destacam na lista de vendas. Apesar de a distribuidora de alimentos afirmar que o pão francês é o campeão de vendas do momento, a Acisa contesta e destaca que os pães industrializados com data de validade mais longa são os que estão saindo das prateleiras mais abundantemente neste período.

Antônio Rodrigues Pereira, de 54 anos, possui um comércio de médio porte em Rio Branco e atua no ramo há cerca de 15 anos. Ele confirma que a procura por pão, carne bovina tipo bisteca e cerveja têm sido constante em seu estabelecimento. “Acredito que os moradores estejam com mais tempo pra ficar com a família por conta da necessidade do distanciamento social e por isso a venda desses produtos, principalmente da cerveja, seja tão evidente”.