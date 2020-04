Comando da PM cancela juramento de centenas de alunos soldados

Ao que parece não caiu nada bem no Palácio Rio Branco a decisão do comando da Polícia Militar em realizar o juramento à bandeira nacional de cerca de 244 alunos soldados que concluíram o curso de formação para ingresso na PM do Acre nesta terça-feira, 28.

Uma das principais proibições do decreto do governo estadual é proibir aglomerações.

Mesmo o comando da Polícia Militar afirmando que a cerimônia não teria convidados e que estaria adotando todas as medidas necessárias de distanciamento social, a agenda não foi bem recebida e uma ordem de cima foi dada para o cancelamento do evento.

Com pouco mais de três horas para o horário do evento, o coronal Ulysses Araújo, comandante da PM, cancelou, por meio de uma nota, o juramento por meio de uma nota pública.