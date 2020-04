Com Bombeiros afastados, Batalhão de Xapuri será desinfectado nesta terça

O efetivo do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, localizado em Xapuri, está de prontidão depois que dois membros da corporação testaram positivo para o novo coronavírus. A descoberta ocorreu por meio da realização de testes rápidos na barreira sanitária, localizada no entroncamento da BR-317, e agora são aguardados os resultados da contraprova para que ocorra ou não a confirmação oficial para Covid-19.

É importante destacar que para concluir se o caso é ou não de Covid-19, os resultados dos testes rápidos devem ser interpretados por um profissional de saúde, considerando informações clínicas, sinais e sintomas do paciente, além de outros exames confirmatórios. Somente com esse conjunto de dados é possível fazer a avaliação e o diagnóstico ou descarte da doença, uma vez que o teste rápido comprova apenas a presença de anticorpos.

De acordo com a comandante do batalhão de Xapuri, tenente Marcela Sopchaki, além dos dois Bombeiros que tiveram resultado positivo nos testes rápidos, outros três tiveram coleta de material enviados ao laboratório Charles Mérieux. Eles apresentavam sintomas de gripe, mas os resultados dos exames deram negativo para os três.

Apenas os militares que realizaram exames foram afastados preventivamente. Quanto ao restante do efetivo, a comandante informou que o quartel do 8º Batalhão passará por uma completa desinfecção, nesta terça-feira, 28, para que os demais militares retornem ao espaço com segurança.