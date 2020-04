Com ajuda da tecnologia, população do Acre acompanha Legislativo mesmo na pandemia

A última sessão ordinária presencial realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) foi no dia 17 de março, quando o presidente da casa, deputado Nicolau Júnior (PP), decidiu restringir o acesso do público às dependências do Parlamento e estabeleceu uma rotina diferenciada de trabalho para as atividades legislativas. As medidas foram necessárias para atender às orientações dos órgãos de Saúde, diante da pandemia pelo coronavírus. Desde então, graças às tecnologias de comunicação, o trabalho parlamentar foi mantido, com as devidas precauções, e a população acreana pôde continuar acompanhando as ações da Aleac.

Pela primeira na história, a Aleac passou a transmitir ao vivo através do Youtube, as sessões ordinárias e extraordinárias, com a primeira reunião remota feita no dia 31 de março. A decisão foi bastante elogiada pela população. Helton Pinheiro está entre as pessoas que acompanham o Parlamento mesmo em tempos de coronavírus. Para ele, as sessões virtuais são importantes para manter a população acreana informada.

“Através das sessões online podemos acompanhar o trabalho que os deputados estão fazendo para ajudar a combater a pandemia bem como a discussão e aprovação de projetos importantes. Uma iniciativa bastante positiva”, disse ele.

Além do Youtube, os cidadãos acreanos também têm acompanhado as sessões virtuais pelo Facebook, as reuniões acontecem as terças e quartas ‪às 10h‬, horário regimental. Os links para as transmissões ao vivo são disponibilizados nessas duas plataformas. “Parabenizo todos os responsáveis pelo funcionamento dos equipamentos disponíveis nas sessões remotas, bem como na divulgação em tempo real do trabalho da Aleac. As ferramentas tecnológicas estão sendo fundamentais para proporcionar agilidade e eficácia nas atividades da Casa. Graças a isso, as discussões e votações, necessárias para o momento, estão sendo realizadas normalmente, com enfoque principal nas ações para o combate da pandemia do coronavírus e suas consequências em nosso Estado”, destacou o presidente da Aleac, Nicolau Júnior.

Sessões a distância

Conforme o contágio pelo coronavírus aumentou no Estado, a Aleac decidiu prorrogar a suspensão das sessões presenciais. Os deputados continuam realizando videoconferências por meio de aplicativo específico, direto de suas residências. Da Casa Legislativa, apenas o presidente e membros da Mesa Diretora conduzem as sessões presencialmente, obedecendo todas as recomendações os órgãos de Saúde.

“As sessões remotas têm sido uma experiência positiva. É uma tecnologia que nunca havia sido usada nesta Casa e tem sido muito importante neste momento de quarentena. Com a ajuda da tecnologia, o Legislativo Acreano não parou um só instante durante as últimas semanas, aprovando matérias que estão ajudando a combater os efeitos da doença no estado e sugerindo ações ao Poder Executivo”, complementou Nicolau Júnior.

Comissões

Além dos discursos dos deputados, a população acreana também pode acompanhar os trabalhos das Comissões da casa. O público também acompanha ao vivo, a discussão e votação dos projetos que tramitam no Legislativo. “Os cidadãos acreanos estão tendo a oportunidade de também acompanhar as reuniões das nossas comissões. A discussão e a aprovação de projetos têm acontecido normalmente de modo online. Todos os projetos que se encontram na casa estão sendo devidamente analisados e votados”, frisou o presidente da CCJ, deputado Gerlen Diniz.