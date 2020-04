Bestene não gostou de ouvir falar em PCCR da Saúde em meio à pandemia

O deputado José Bestene (Progressistas) criticou o Sindicato da Saúde do Acre acusando de ser responsável por tocar o terror na categoria. “É bom que o sindicato coloque isso com muita clareza pois o que o governo quer é garantir o direito de trabalho do pessoal do Pró-Saúde”, disse Bestene.

O deputado Gerlen Diniz também condenou a postura do sindicato, que segundo ambos estariam espalhando notícias mal-intencionadas sobre o Instituto de Saúde do Acre, cujo projeto de lei ainda não foi remetido ao Parlamento pelo governador Gladson Cameli.

“O áudio (que circula nas redes sociais) é como se todo mundo fosse terceirizado”, disse Bestene. “O que se ouve é que já estão pensando em plano de cargos, carreiras e salários em meio à pandemia”, criticou Bestene.