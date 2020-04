Acre registra mais duas mortes por coronavírus e o primeiro caso de óbito de um paciente saudável

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, informa que duas pessoas morreram em decorrência do agravamento por Covid-19, na noite desta segunda-feira, 28, no estado. Desse modo, subiu de 14 para 16 o número de óbitos pela doença.

Sendo um homem, de 45 anos, e uma mulher de 57, que estavam internados em unidades hospitalares de Rio Branco.

D. L. L., 45 anos, era assistido na Sala de Emergência Clínica Covid-19, do Pronto-Socorro de Rio Branco. O homem deu entrada na unidade no dia 26 deste mês com os sintomas de contaminação pela doença.

A novidade no caso do homem é que é o primeiro caso de morte no Acre de um paciente sem registro de outras doenças. Denis não tinha, segundo a Sesacre, histórico de problemas respiratório, hipertensão ou outra doença crônica.

A mulher de 57 anos, cujas iniciais do primeiro nome são E. M. J., estava internada na Unidade de Terapia Intensiva do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Com essas mortes, o estado registra 16 óbitos causados pela pandemia de Covid-19 até o momento.