40% dos municípios brasileiros ainda não registram casos de doenças respiratórias ou Covid-19

Mesmo com o avanço do novo coronavírus por todos os estados do Brasil, aproximadamente 40% dos municípios do país ainda não registram casos de doenças respiratórias ou Covid-19, segundo informou o secretário Nacional de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, durante entrevista coletiva, no Palácio do Planalto, segundo reportagem veiculada nesta terça-feira, 28, pela Agência do Rádio.

Para chegar a este número, foram avaliados os casos de Síndrome Respiratória Grave de acordo com o porte populacional para entender como a doença reage nos municípios, como afirmou o secretário.

“Nós fizemos os extratos, colocamos o número de municípios ali com o total de habitantes, e fizemos esta proporção. A gente observa que cerca de 40% dos municípios brasileiros não têm registro de Síndrome Respiratória Grave e nem registro de Covid-19 em seu território”, completou.

Outro esforço para compreender melhor a doença, está sendo feito pelo Ministério da Saúde em parceria com o Centro Epidemiológico da Universidade de Pelotas (UFPel), que iniciou uma investigação baseada no grau de imunização para mapear o avanço da pandemia no país.

“O importante, além da metodologia ser precisa, é ter comparabilidade entre as diversas cidades. São 133 cidades que vão fazer parte desse projeto que é o Estudo de Prevalência Populacional no Brasil”.

Aproximadamente 33 mil pessoas destes municípios vão fazer parte do teste rápido que detecta a presença de anticorpos a partir de amostras de sangue. Esse trabalho deve ajudar a esclarecer questões sobre a forma como o vírus está agindo no Brasil.