Xapuri registra dois casos positivos e entra para as estatísticas do coronavírus no Acre

O prefeito Ubiracy Vasconcelos, de Xapuri, anunciou no começo da tarde desta segunda-feira, 27, na página da prefeitura no Facebook, que o município acaba de confirmar, via teste rápido, os dois primeiros casos positivos do novo coronavírus.

De acordo com a informação divulgada, as duas pessoas que testaram positivo estão apresentando leves sintomas relacionados à Com a confirmação, Xapuri será o primeiro município da regional do Alto Acre a registrar casos positivos da doença.

Os nomes das pessoas não foram divulgados, mas o ac24horas apurou que se trata de dois Bombeiros que atuam no 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBM-AC) no município.

Outras informações a qualquer momento.