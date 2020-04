Vanda anuncia R$ 4,3 milhões de recursos para a saúde do Acre

Recursos representam 55% do total de R$ 7,9 milhões destinados a saúde pública. Cruzeiro do Sul ganhará UBS Móvel Infantil. Recursos atendem Hospital do Amor, Saúde Itinerante e ações de combate ao coronavírus em todas cidades.

A deputada federal Vanda Milani (SD-AC) anunciou na manhã desta segunda-feira (27) o empenho de R$ 4,3 milhões em emendas individuais para 17 municípios do estado. A obrigação de pagar representa 55% do total de R$ 7,9 milhões destinados exclusivamente para saúde pública do Acre.

“Vamos lutar pela liberação de cada centavo para os 22 municípios independente de cor partidária. Estamos priorizando os recursos para saúde neste momento em que o mundo vive uma crise no sistema por conta do coronavírus”, comentou a deputada.

Vanda Milani informou que o dinheiro destinado ao estado e aos municípios possibilitam estratégias de enfrentamento da covid-19, podem ser utilizados nas ações e manutenção dos hospitais ou unidades mistas de saúde para atendimentos de média e alta complexidade.

“Priorizamos a liberação das emendas de acordo com a realidade de cada regional, atendendo demandas repassadas pelas comunidades e a necessidade eminente de combate a pandemia”, acrescentou.

Um exemplo dessas ações é a vigilância em saúde incluindo a epidemiológica e a sanitária. Xapuri tem empenhado R$ 300 mil para compra de equipamentos para o Hospital e Marechal Thaumaturgo, no Juruá, mais R$ 300 mil para Unidade Mista de Saúde. Vanda destacou ainda empenhos para dois projetos, um total de R$ 850 mil destinados para o governo do Acre.

“Estão empenhados R$ 450 mil para custeio do Hospital do Amor e R$ 400 mil para manutenção do programa Saúde Itinerante, dois projetos fundamentais para a saúde de todo o estado”, destacou a parlamentar.

Ainda de acordo a deputada do Solidariedade, o esforço da Câmara dos Deputados permitiu várias medidas de austeridade tomadas pelo estado. Ela lembra a aprovação da proposta que liberou recursos parados em contas públicas para ações de combate à pandemia de coronavírus.

“Garantimos recursos financeiros que já estão em conta dos fundos municipais e estaduais de saúde para fazer frente a essa pandemia”, afirmou Vanda.

Comunidade escolar de Cruzeiro do Sul vai ganhar UBS Móvel Infantil

O empenho de R$ 1 milhão garante ao município de Cruzeiro do Sul uma “UBS Móvel Infantil”. O projeto tem a finalidade de realizar atendimentos básicos em saúde bucal, nutricional, fisioterápica, oftalmológica e auditiva.

Uma unidade móvel levará saúde de qualidade aos alunos da Rede Pública de Ensino Fundamental com idade de 05 a 12 anos, com abrangência em todo o município de Cruzeiro do Sul.

“Os serviços a serem ofertados pelo projeto deverão identificar os problemas de visão, audição, nutrição, fisioterápica e de odontologia, por meio de triagem, além de disponibilizar consultas, exames e procedimentos de atenção básica de saúde a todos os alunos da rede”, concluiu.