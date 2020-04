Sobe para 14 o número de mortes por Covid-19 no Acre, diz Ministério da Saúde

O boletim atualizado na tarde desta segunda-feira, 27, do Ministério da Saúde traz mais três mortes por Covid-19 no Acre. O boletim não apresenta novos casos da doença no estado. Até esse domingo, 26, eram 11 casos de morte por complicações da doença no Acre, hoje, subiu para 14 confirmações de óbitos.

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) ainde deve emitir o boletim local na tarde de hoje. A prefeitura de Xapuri também confirmou os dois primeiros casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no município.

Os números ainda devem ser atualizados. Até esse domingo, eram 279 casos confirmados em pacientes no estado. Agora, são oitos cidades com contaminações por Covid- 19.

Com 14 mortes em decorrência da Covid-19, a taxa de letalidade da doença sobe para 5% no Acre.