Setor de bares e restaurantes de Rio Branco já tem 300 demissões

Um levantamento divulgado recentemente pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Acre (Abrasel-AC), aponta que este setor na capital acreana já precisou demitir cerca de 300 pessoas em meio à crise da pandemia do novo coronavírus. Os proprietários desses estabelecimentos também tiveram de readequar a maneira de trabalho, focando no modelo de delivery com o decreto governamental que proíbe o funcionamento de serviços considerados não essenciais neste período.

Conforme o balanço, os bares e restaurantes de Rio Branco é um dos setores que mais têm sofrido com o fechamento do comércio. Pensando nos funcionários que precisaram ser dispensados, a Abrasel-AC decidiu entregar na última semana cerca de 50 cestas básicas a essas pessoas. A entidade buscou identificar os funcionários demitidos com ajuda dos próprios empresários. Todo o alimento arrecadado e doado foi levantado por meio de parceria com supermercados, amigos e a Associação Comercial, Industrial de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa-AC).

Alguns empresários tiveram que dispensar até 15 funcionários para poder continuar com a empresa e atendendo o decreto. Muitos dos proprietários garantem que após este período de pandemia, irão recontratar os funcionários que tiveram de ser demitidos devido à crise na economia ocasionada pela pandemia.