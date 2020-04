PT/MDB X PSDB/Progressistas

A flertada que o PT e o MDB deram nos últimos dias com propostas de casamentos futuros mexeu com o imaginário político. Se o MDB e o PT, adversários históricos no Acre, podem constituir matrimônio, então, por que o Progressista e o PSDB não podem reatar o casamento sob outras bases? O governador Gladson Cameli, por exemplo, pode não querer “pagar para ver” uma aliança do PT com o MDB.

Nesse contexto, o namoro dos tucanos em Cruzeiro do Sul com o MDB de lá é um pecado mais fácil de ser perdoado do que o namoro PT-MDB. O maior problema do Gladson são os camicases do Progressista que preferem morrer em um ataque suicidada eleitoral do que se juntar com os tucanos que conseguiram um bom nome como o de Minoru para liderar a chapa com um bom progressista de vice indicado pelo grupo do deputado José Bestene.

Qual o problema repetir a chapa que ganhou as eleições em 2018, (Progressista-PSDB) para disputar a prefeitura de Rio Branco apenas trocando as posições? O maior entrave para juntar partidos são as estrelas: Roberto Duarte (MDB), Tião Bocalom (Progressista), Minoru Kinpara (PSDB) e o candidato do que PT que ninguém sabe quem será ainda. Acontece que as juras de amor para um eventual 2º turno podem influenciar no 1º.

De sua sala no Palácio Rio Branco o governador Gladson Cameli só observa o jogo. A prefeita Socorro Neri (PSB) aguarda o momento de entrar em campo. Tanto a prefeita como o governador terão papel decisivo nas eleições. É bom PT, MDB, PSDB e o próprio Progressista não se esquecerem disso porque a romaria vai ser grande…

“Se você deseja poder, ponha imediatamente a honestidade de lado e comece a treinar a arte de dissimular suas intenções. Domine a arte e você prevalecerá sempre”. (Do Livro as 48 Leis do Poder, impresso na gráfica do Hades)

. O governador Gladson Cameli está entregando cestas básicas a famílias com bastante critério; os prefeitos devem evitar a “politicagem” e fazer o mesmo.

. Chega a denúncia de que as cestas básicas estão sendo usadas com fins eleitoreiros no interior.

. Não custa nada um cidadão ligar para o Ministério Público, se ninguém tomar providências ao menos cumpriu o seu papel.

. Quem sabe um dia as coisas mudem!

. Virou mantra as palavras do senador Márcio Bittar em todo o interior do Acre de que nas eleições de 2022 o seu candidato a governador será Gladson Cameli se este optar pela reeleição.

. O vice-governador major Rocha diz a mesma coisa o tempo todo!

. A aliança tucana em Cruzeiro do Sul foi um ponto fora da curva.

. Uns dizem que sim, outros que não!

. Pelo sim, pelo não deu um “xabu” doido!

. “Xabu” gíria de décadas passadas, sinônimo de uma grande confusão!

. No enfrentamento da Pandemia a melhor opção é a ciência e não misticismo;

. Os de fé verdadeira cumprem a quarentena em casa orando, rezando, jejuando, cantando e cuidando bem da família.

. Deus ama quem faz isso!

. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro de santo virou demônio da noite par o dia em um piscar de olhos.

. O Lula, que também não é flor que se cheire, tinha lá suas razões quando protestava das gravações ilegais; a Dilma Rousseff também.

. A Dilma, muito embora muitos a odeiem sem nem saber o porquê, nunca recebeu um mísero centavo de propina de ninguém!

. A Dilma é um Forrest Gump, o contador de histórias!

. No primeiro dia dessa coluna disse:

. Não subestimem o PT, estou só lembrando!

. Bom dia!