Sena Madureira orienta comércio e população sobre prevenção ao Covid-19

Equipes da Vigilância Sanitária da prefeitura de Sena Madureira estão visitando comércios e dialogando com a população para orientar sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus que devem ser implementadas desde a publicação do Decreto municipal que alterou o funcionamento do comércio na cidade, na última sexta-feira (24).

De acordo com o coordenador da vigilância no município, Rodrigo Bortolan, a Feira Livre dos Colonos e a Feira do Peixe, está funcionando hoje com uma capacidade de apenas 50%, visando a diminuição da circulação de pessoas nos locais.

“O objetivo é que, aos poucos, esses serviços possam ser liberados. Até agora, essas feiras foram abertas apenas 50%, em forma de escala para os feirantes”, explica Bortolan. O horário de funcionamento dos comércios também mudou temporariamente em Sena Madureira. O setor de agropecuária fecha às 13 horas. Pet Shop também só funciona até às 13 horas. Os açougues só abrem até às 15 horas no município, enquanto que supermercados e pequenas mercearias sem panificadora abrem às 7h e fecham às 18 horas. Mercados com panificadora devem abrir às 6h e fechar às 18h.

“As medidas de prevenção fazem com que esses comércios ofereçam pias com sabão líquido e álcool na entrada dos estabelecimentos. Demarcação do distanciamento necessário em filas com faixas e orientamos também sobre a lavagem de mãos. O que temos que fazer é prevenir para depois não nos depararmos com uma situação crítica”, informa Rodrigo.

A prefeitura não objetiva punir o empresariado, mas orientar para que a cidade não registre nenhum caso confirmado de Covid-19. “O que queremos é diminuir a aglomeração de pessoas em locais públicos como uma medida preventiva”, diz o coordenador.