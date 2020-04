Polícia investiga se caixão que caiu do carro do IML era de suposto assaltante

A Polícia Civil de Cruzeiro do Sul investiga se o caixão que carregava o corpo de José Marcos Andrade de Lima, 36 anos, cuja urna caiu na estrada enquanto era levada para o Instituto Médico Legal (IML) na noite de sábado, dia 25, era de um suposto assaltante. O caixão estava dentro da viatura do IML e caiu após ser retirado do local do acidente que matou a vítima.

José Marcos estava acompanhado de Mateus de Lima Braga, de 19 anos, numa motocicleta e sofreram um grave acidente. Mateus sofreu afundamento de crânio, mas sobreviveu. Conforme a polícia, eles transitavam em alta velocidade e agora está em investigação se a dupla havia cometido assaltos no bairro Formoso antes do acidente.

Vários áudios e mensagens começaram a circular em grupos de WhatsApp em Cruzeiro do Sul afirmando que a dupla sofreu o acidente enquanto estavam em fuga após dois roubos. O delegado Vinicius Almeida disse que teve conhecimento das denúncias feitas por meio de áudios . “Estamos apurando”, citou.

O comandante da Polícia Militar, major Evandro Bezerra, explica que a guarnição que atendeu a ocorrência só soube da possibilidade dos dois serem assaltantes depois que o Boletim de Ocorrência já estava pronto. “Por isso essa informação nem conta no B.O. e agora caberá à Polícia Civil investigar o caso”.

Na hora do acidente, segundo testemunhas, a dupla estava de moto na Rua Muru, em alta velocidade, quando entrou na Avenida Lauro Muller. A moto bateu na lateral de um veículo e o condutor José Marcos foi lançado para o alto e morreu no local.

Segundo informações de pessoas que conheciam José Marcos, ele trabalhava em uma piscicultura. No sábado durante o dia, uma dupla de moto fez dois assaltos em menos de 30 minutos. Um no bairro Aeroporto Velho e outro no bairro Formoso, onde segundo testemunhas, a dupla agiu à noite também.