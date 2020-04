PL da Cloroquina de Petecão segue parado no Senado

Motivo de grande cautela entre as instituições, o uso da cloroquina no combate ao Covid-19 é atual bandeira do senador Sergio Petecão. Conforme apurou o Metrópoles, Ele foi o primeiro a propor formalmente que se possa ministrar o medicamento para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus.

Na sua justificativa, o senador defende que as substâncias são “promissoras” e que, por terem sido desenvolvidas “há mais de meio século”, têm “perfil de segurança bem conhecido”. “Além de estarem disponíveis informações sobre contraindicações, toxicidade e reações adversas.

Mas a matéria não andou. Está na mesma condição do dia 14 de abril, data em que foi protocolado no Senado.