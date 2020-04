Pagamento de servidores públicos do estado começa a ser pago nesta segunda-feira

O pagamento dos servidores ativos e inativos da administração pública estadual começa a ser pago nesta segunda-feira (27). São mais de R$ 263 milhões colocados em circulação hoje. O pagamento ocorre de forma escalonada, entre os dias 27 e 30 de abril, a fim de reduzir o número de pessoas aglomeradas em fila de bancos.

Nesta segunda-feira, 27, recebem os servidores da Secretaria de Saúde, do Hospital das Clínicas e os pensionistas hansenianos. No dia 28, o pagamento será feito aos inativos e pensionistas não previdenciários e previdenciários.

No dia 29, o calendário, elaborado pelas Secretarias de Planejamento e Gestão, prevê o pagamento de quem está lotado na Acredata, Banacre, Cohab, Cageacre, Codisacre, Emater, Cila, Depasa, Defensoria Pública, Ieptec, Detran, Junta Comercial, Deracre, Fundação de Tecnologia, Funbesa, Fades, Sanacre, Colonacre, Iteracre, Instituto do Meio Ambiente, Instituto de Mudanças Climáticas, Fundação de Cultura Elias Mansour, Idaf, Ipem, Procon e Secretaria de Educação.

Encerrando o calendário de pagamento, na quinta-feira, 30, recebem os servidores lotados na Casa Civil, Gabinete Militar, Secretaria de Comunicação, Gabinete do Vice-Governador, Sepa, Sefaz, Repac, Seinfra, Sejusp, Seplag, Sema, Iapen, Corpo de Bombeiros, Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria Geral do Estado, ISE, Polícia Civil, Seet, Polícia Militar, Ageac, Seict, SEASDHM e Sedur.

Fonte: Agência de Notícias do Acre