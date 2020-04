Nova tabela do Confaz traz redução no preço da gasolina para consumidor acreano

A nova tabela do preço médio dos combustíveis para o consumidor final traz novidades para o consumidor acreano. A tabela é produzida pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) e na edição divulgada hoje (27/4) mostra que o litro da gasolina cairá a R$ 4,59 no Estado do Acre.

Na planilha do dia 1º de abril, o preço da gasolina era R$ 4,92/litro. Em fevereiro foi de R$ 5,03.

Publicada no Diário Oficial da União, a tabela passa a valera partir do dia 1º de maio no Acre e demais Estados brasileiros.

O preço do óleo diesel S10 terá preço médio de R$ 4,22 e o OD comum R$ 4,21/litro. O gás de cozinha custará R$ 6,60 o quilo.

O Confaz se reúne mensalmente para debater a tabela dos combustíveis. Em 2020, os preços tem caído sistematicamente e na maioria dos casos se efetivam para o consumidor final. Veja: