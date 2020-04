Normando Sales “abocanha” cargo de diretor da Educação, mas vai permanecer como conselheiro

Quem disse que a pandemia está ruim para todo mundo em relação a trabalho? Que o diga o membro do Conselho Político do Governo do Acre, ex-prefeito de Sena Madureira e ex-deputado estadual, Normando Sales.

O conselheiro político de Gladson foi valorizado pelo chefe no Diário Oficial desta segunda-feira, 27. Normando que detinha um cargo de chefe de departamento, agora fica com o lugar de Marco Antônio Mourão de Oliveira, que foi exonerado do cargo que ocupava na Secretaria Estadual de Educação.

Curioso é que o secretário Mauro Sérgio está sendo fritado em óleo em banho-maria: vai perder um importante cargo comissionado, já que essa nomeação, agora é do super-secretário Ribamar Trindade, que nos últimos 30 dias tem demonstrado lealdade fora do comum ao chefe do palácio Rio Branco.