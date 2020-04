Na zona rural de Sena Madureira, garoto de 8 anos é picado por cobra Jararaca

Um garoto de 8 anos teve que ser socorrido e levado ao Pronto Socorro de Sena Madureira após ser atacado por uma cobra venenosa, em uma região de difícil acesso da Comunidade Capivara, no Rio Purus, neste domingo (26). Uma equipe do Corpo de Bombeiros usou uma voadeira para conduzir a vítima.

O fato ocorreu na residência da vítima, no ramal do 20, Gleba São Jorge, porém, devido a falta de acesso via terrestre, a criança foi levada até a margem do Rio Purus, onde na presença de um responsável pegou passagem em uma embarcação de terceiros em direção a cidade. Já em um certo ponto da viagem, ele foi socorrido pela guarnição dos bombeiros até à cidade.

Segundo informações, devido a distância, o local da picada estava muito inchado. O garoto segue internado no hospital João Câncio Fernandes.

Na região da Gleba São Jorge, várias outras pessoas foram picadas de cobra nos últimos meses.