Médico nega reteste de Covid-19 para ex-diretor do ISE e não faz exame em familiares

Preocupado, o ex-diretor do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE), Rafael Almeida, usou o Facebook para contar que foi à UPA do 2º Distrito neste domingo, 27, para fazer o reteste, já que tinha contraído o novo coronavírus (Covid-19). Segundo ele, ao ser atendido pelos médicos, foi comunicado que não seria necessário por não apresentar mais os sintomas.

Acompanhado pela esposa e sua filha, ele conta que a esposa também foi impedida de realizar o exame, sendo que a mesma relatou aos médicos estar apresentando alguns sintomas da Covid-19.

“A médica atendeu ela e disse que ela não precisava fazer o exame, apesar da minha esposa ter dito que teve contato comigo. Ela disse que simplesmente não precisava. A médica afirmou que minha esposa poderia voltar às suas atividades laborais. O médico disse que eu estou curado e eu fico com dúvidas acerca dessas orientações médicas que diz não há nenhuma possibilidade de eu ser infectado novamente”, afirmou.

Por fim, Rafael Almeida, disse que iria manter o isolamento social, já que não tinha a certeza de que estaria curado porque não houve a realização do reteste. Ele afirmou que iria procurar a UPA do 2º Distrito outro dia para tentar fazer o reteste.