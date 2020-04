Líder número 01 de facção é preso com arma de fogo, granada, munições e dinheiro falso

Uma ação dos Policiais Militares do Tático do 2° Batalhão resultou na prisão de um detento monitorado por tornozeleira, líder número 01 de uma organização criminosa, na apreensão de armas de fogo, rádios comunicadores, munições, granadas, coletes balístico e drones no início da noite desta segunda-feira (27). A prisão do criminoso aconteceu em uma chácara no Ramal Bom Jesus, na região do bairro Vila Acre, em Rio Branco.

A Polícia Militar estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando receberam uma denúncia anônima de que em uma casa havia um homem com arma de fogo. A guarnição se deslocou até o local, fez o cerco, e ao adentrar na residência encontraram o líder da facção. Foi feito uma revista na casa e em posse do faccionário foi encontrado, 2 escopetas, 1 espingarda, 6 granadas de fabricação caseira, 2 rádio comunicadores, balança de precisão, 3 carregadores de pistola, munições, 2 coletes balístico, 2 drones e R$ 400,00 em notas falsificada.

Diante dos fatos foi dada voz prisão e o criminoso foi encaminhado juntamente com todo material apreendido à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. O líder da facção responderá pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e falsificação.