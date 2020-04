Justiça repassa indenização do Pró-Saúde para Ufac produzir EPIs

A Justiça do Trabalho anunciou nesta segunda-feira (27) a destinação de mais um recurso financeiro para aquisição de equipamentos de proteção individual aos trabalhadores da saúde de Rio Branco como forma de ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus.

O juiz Daniel Gonçalves de Melo autorizou o repasse de R$ 149.438,08 para a Universidade Federal do Acre para a compra de aventais plásticos e a fabricação de protetores faciais reutilizáveis, conforme proposta apresentada pelo professor Fernando de Assis Ferreira Melo.

O valor corresponde ao pagamento de indenização por dano moral coletivo pelo Estado do Acre em ação civil pública ingressada em 2013 pelo Ministério Público do Trabalho que denunciou a terceirização irregular de mão de obra pelo Serviço Social de Saúde do Acre (Pró-Saúde) em atividade fim das Secretarias de Saúde do Estado do Acre em Rio Branco e demais municípios acreanos.