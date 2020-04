Governo do Acre divulga resultado final da prova de títulos e discursiva do Iapen e Idaf

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), divulgou nesta segunda-feira, 27, o resultado final da prova de títulos e discursiva, para contratação temporária de profissionais de nível médio e superior, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e do Instituto de Defesa Agropecuária Florestal (IDAF).

O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (27).

O candidato poderá solicitar revisão do resultado preliminar da prova de títulos ou discursiva, por meio de link disponível no site www.ibade.org.br, das 8h do dia 28 de abril de 2020 até às 18h do dia 29 de abril 2020, observando o horário local de Rio Branco (AC).