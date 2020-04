Gladson diz que muitos querem a sua “cadeira” e sinaliza apoio à reeleição de Socorro Neri

Em entrevista ao jornalista João Roberto Braña, o governador Gladson Cameli (Progressistas), na noite desta segunda-feira, 27, abriu o coração e falou de tudo um pouco. Ele falou desde as dificuldades que vem enfrentando ao combate do Covid-19 até o possível adiamento das eleições municipais.

Cameli afirmou que vem tendo reuniões periódicas com o Comitê do Covid-19 e disse que ver com cautela a possibilidade de flexibilizar o Decreto. “Eu estou aguardando o fechamento desta semana. Nós já estamos trabalhando com o planejamento da flexibilização”, ponderou.

Na entrevista, Cameli falou da possibilidade da eleição ser postergada, caso o quadro do Covid-19 se agrave no Brasil. Em outro trecho, Cameli disse que não descarta a possibilidade de apoiar à reeleição de Socorro Neri (PSB) e declarou que eles estão muito “afinados”.

“A prefeita tá nesse processo [eleitoral] e não descarto a possibilidade de apoiá-la. Estamos muito afinados. Tenho procurado está sempre presente e ouvindo. O futuro a Deus pertence, mas eu não descarto não, tudo é possível”, afirmou.

Por fim, Gladson disse que vem “adorando” ser governador e afirma que será candidato a reeleição em 2022. “Eu sou candidatíssimo à reeleição e já sei até quem quer a minha cadeira”, afirmou.

Ao ser questionado sobre quem queria sua cadeira, Cameli desconversou e riu. “Todos, e quem é que não quer ser? Isso aí é um direito de cada um. Agora, eu não posso já sabendo o que querem e eu tenho que trabalhar em sintonia com a população e por isso que a minha escolha é o povo”, afirmou.