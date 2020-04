Filho de 19 anos quase mata pai a pauladas no interior do Acre

O trabalhador Ica Gadelha da Silva, de 50 anos, quase morreu a pauladas na tarde deste domingo, 26, em sua residência localizada na Comunidade da Granja, no Rio Caeté, em Sena Madureira. Ele teria sido agredido pelo próprio filho de 19 anos, identificado pelo nome de Pablo Gadelha, que segundo vizinhos, sofre de transtornos mentais.

A agressão teria iniciado por volta das 16h, mas Ica acabou sendo resgatado por vizinhos que intercederam na ação do filho que aparentava está em crise. Segundo familiares, essa já é a terceira vez que Pablo tenta matar o pai.

A vítima teve que levada de barco até a zona urbana de Sena Madureira e por volta das 22h entrou no Hospital da cidade em estado grave. Um familiar de Ica que o acompanha no hospital informou ao repórter Aldejane Pinto, do grupo Radar 104, que a cabeça e o rosto ficaram bastante machucados.

Apesar da agressão, Pablo acabou ficando na casa onde mora sozinho com o pai. A polícia deverá ir até o local para esclarecer os fatos.