Chega a 301 os casos confirmados por infecção do novo coronavírus no Acre

Com um novo salto no número de pacientes contaminados pela Covid-19, o Acre chegou aos 301 casos confirmados nesta segunda-feira (27). Foram 22 novos casos oficiais de contaminação por coronavírus registrados em 24 horas, subindo de 279 para 301. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

Os novos casos confirmados são de 11 mulheres e 11 homens. No Acre, até o momento foram 2.466 casos notificados, dos quais 1.460 foram descartados e outros 705 seguem aguardando análise laboratorial.

O número oficial de mortes pela doença é de 14 pessoas. A Sesacre aguarda ainda o resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos que faleceu no dia 19, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Outras 105 pessoas tiveram alta médica da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo.

Sesacre informa situação clínica das três novas mortes

A Secretaria Estadual de Saúde deu mais informações sobre as três mortes de vítimas de coronavírus:

F. A. N., de 42 anos e C. C. L., de 60 anos, eram assistidos na Sala de Emergência Clínica Covid-19, do Pronto-Socorro de Rio Branco. O homem de 42 anos deu entrada no dia 22 deste mês, e o de 60 anos ingressou no dia seguinte, 23, com os sintomas de contaminação pela doença.

A mulher de 74, cujas iniciais do primeiro nome são C. M. C., estava internada na Fundação Hospitalar do Estado do Acre.

As três pessoas tinham histórico de outras doenças. O homem de 42 anos tinha diabetes melitus, o de 60 anos tinha sinusite e hipertensão arterial, e a mulher de 74 anos tratava de uma insuficiência renal aguda, além de outra doença respiratória.