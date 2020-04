Atendimentos ambulatoriais na Fundhacre retornam nesta segunda-feira (27)

Os atendimentos ambulatoriais na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), que estavam suspensos há um mês devido à pandemia do novo coronavírus, retomam a normalidade nesta segunda-feira (27). Conforme divulgado pelo governo do Acre, os reagendamentos poderão ser feitos, já os pacientes que estavam na fila de espera, começarão a ser atendidos.

A equipe do Serviço de Atendimento Médico Especializado entrará em contato com os pacientes para que as consultas sejam previamente agendadas por telefone.

De acordo com a Fundhacre, o retorno das atividades ambulatoriais segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Serão retomadas hoje, consultas como reumatologia, ortopedia, cardiologia, neuropediatria e pneumologia.

Para a próxima semana, a unidade hospital também pretende voltar com o teleatendimento. Os pacientes orientados a ir à unidade devem utilizar máscaras.