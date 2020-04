Áreas de instabilidade chegam do Amazonas e dia será de pouco sol no Acre nesta terça

Áreas de instabilidades vindas do Amazonas se espalham pelo Acre nesta terça-feira, dia 28 de abril, segundo o serviço de meteorologia do Sipam.

A previsão é de um dia de céu nublado a encoberto, com pouco sol e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia no oeste acreano.

Já na capital e demais regiões do Estado o dia será de tempo abafado, com sol aparecendo sempre entre muitas nuvens e com pancadas de chuva e trovoadas entre a tarde e a noite.]

Temperatura oscila entre 24º e 31º ao longo do dia.

